Закупка Турцией российских С-400 может привести к отказу от военных сделок с США и санкциям — Госдеп

По словам Палладино, потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35

Фото: Википедия.

Закупка Турцией российских С-400 может привести к отказу от военных сделок с США и санкциям — Госдеп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eea/247/5c7eea247a07e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eea/247/5c7eea247a07e.jpg 2019-03-05T23:32:10+02:00 США По словам Палладино, потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35

Закупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

"Мы также дали понять Турции, что у нас есть очень серьезное беспокойство по поводу заявленных ею планов приобрести российские ракетные системы С-400. Мы ясно предупредили Турцию, что потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35, возникнут также риски для других потенциальных сделок с Турцией в сфере вооружений в будущем. Это также приведет к потенциальным санкциям в рамках CAATSA", — сказал он.

С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой дальности, она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

Накануне мы писали, что Трампу советуют жестко наказать Турцию за покупку С-400 у России. Вашингтону не стоит продавать Анкаре "самолеты-невидимки" F-35, считает американский генерал.

Напомним, прошлым летом, несмотря на протест Конгресса, Соединенные Штаты официально передали военно-воздушным силам Турции первый истребитель-бомбардировщик F-35А.

Кроме того, как уже сообщалось, США считают, что приобретаемые Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 представляют угрозу для истребителей пятого поколения F-35, в связи с чем Вашингтон может ввести санкции в адрес Анкары.

Мы также писали, что, кроме США, отговорить турецкое правительство от покупки С-400 также пытаются Франция и Италия.

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