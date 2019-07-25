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У берегов Ливии затонуло судно: более сотни человек могли погибнуть

25 июля, 17:43

Первоначальные сообщения указывают на то, что более 100 человек, возможно, погибли, в то время 140 человек спасены и высажены на берег

Фото: Flickr

Судно потерпело крушение у берегов ливийского города Хомс, в результате могли погибнуть более 100 человек. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Ливии.

"Трагические новости о смертельном кораблекрушении у побережья Хомса. Первоначальные сообщения указывают на то, что более 100 человек, возможно, погибли, в то время 140 человек спасены и высажены на берег, они получают медицинскую и гуманитарную помощь от партнера УВКБ ООН – Международного медицинского корпуса", – говорится в сообщении.

Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что у берегов Ливии и Марокко в Средиземном море затонули две лодки, на которых преимущественно находились мигранты из Западной Африки.

Итальянском флоту удалось спасти несколько человек с лодки, которая с 120 пассажирами в четверг вечером покинула побережье Ливии. Со слов выживших стало известно, что на судне, которое начало тонуть через 10 – 11 часов после того как покинуло побережье, находились десять женщин и двое детей.

Ливийская сторона направила торговое судно в район, где затонула лодка, но ему не удалось никого найти.

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Тег Ливия, берег, судно

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Источник:

ТАСС

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