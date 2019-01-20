В Средиземном море затонули две лодки: спасатели говорят о гибели около 170 мигрантов

Среди погибших могут быть женщины и дети, точные причины, по которым суда потерпели крушение, пока неизвестны

Фото: AFP

В Средиземном море затонули две лодки: спасатели говорят о гибели около 170 мигрантов //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/466/60a/5c446660a2a28.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/466/60a/5c446660a2a28.jpg 2019-01-20T14:25:00+02:00 Другие страны Среди погибших могут быть женщины и дети, точные причины, по которым суда потерпели крушение, пока неизвестны

У берегов Ливии и Марокко в Средиземном море затонули две лодки, на которых преимущественно находились мигранты из Западной Африки. В результате происшествий, вероятно, погибли 170 человек.

Итальянском флоту удалось спасти несколько человек с лодки, которая с 120 пассажирами в четверг вечером покинула побережье Ливии. Со слов выживших стало известно, что на судне, которое начало тонуть через 10 – 11 часов после того как покинуло побережье, находились десять женщин и двое детей.

Ливийская сторона направила торговое судно в район, где затонула лодка, но ему не удалось никого найти.

Также стало известно о вероятной гибели 53 мигрантов, которые на лодке покинули побережье Марокко. По предварительной информации, судно потерпело крушение из-за столкновения в Альборанском море. Однако с чем именно столкнулась лодка в настоящее время неизвестно.

Ранее мы писали, у берегов Туниса в Средиземном море погибли по меньшей мере 48 мигрантов, еще 67 были спасены береговой охраной.

Также мы сообщали, что у побережья Ливии загорелась и перевернулась лодка со 120 мигрантами, в результате чего около 100 человек пропали без вести. Были найдены тела трех детей, шестнадцать человек были спасены, среди пропавших без вести были двое младенцев и трое детей до 12 лет.

А в Танзании на озере Виктория затонул паром с пассажирами. Паром MV Nyerere перевернулся и утонул между островами Укора и Буголора на озере Виктория в Африке. В результате крушения погибли более 40 человек.

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