У границы с КНДР произошел взрыв: погиб южнокорейский офицер

В Южной Корее, где ранее в море упал вертолет, произошел новый инцидент. Южнокорейский офицер погиб в результате взрыва на полигоне вблизи границы с КНДР, еще один военнослужащий получил ранения. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap.
"Мы предполагаем, что экскаватор во время раскопок грунта наткнулся на взрывное устройство, в результате чего оно сдетонировало", – заявил представитель Вооруженных сил страны. По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются.
По данным военных, в результате инцидента сильно пострадал офицер саперного подразделения, который скончался от полученных ранений в госпитале. Также множественные травмы получил один из солдат-срочников, ему оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила два неопознанных снаряда, которые пролетели 330 километров.
Неустановленные снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхенан-Намдо, расположенной на западе КНДР. Об их типе и скорости данных пока нет.
Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, вооруженные силы Южной Кореи "следят за ситуацией" на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.
Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания.
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