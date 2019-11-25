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У границы с КНДР произошел взрыв: погиб южнокорейский офицер

25 ноября, 09:24

Экскаватор во время раскопок грунта наткнулся на взрывное устройство

/ Фото: Минобороны РФ

В Южной Корее, где ранее в море упал вертолет, произошел новый инцидент. Южнокорейский офицер погиб в результате взрыва на полигоне вблизи границы с КНДР, еще один военнослужащий получил ранения. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap.

"Мы предполагаем, что экскаватор во время раскопок грунта наткнулся на взрывное устройство, в результате чего оно сдетонировало", – заявил представитель Вооруженных сил страны. По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным военных, в результате инцидента сильно пострадал офицер саперного подразделения, который скончался от полученных ранений в госпитале. Также множественные травмы получил один из солдат-срочников, ему оказывается медицинская помощь.

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Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила два неопознанных снаряда, которые пролетели 330 километров.

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Неустановленные снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхенан-Намдо, расположенной на западе КНДР. Об их типе и скорости данных пока нет.

Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, вооруженные силы Южной Кореи "следят за ситуацией" на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания.

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КНДР Южная Корея Северная Корея

Источник: ТАСС

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