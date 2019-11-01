В Южной Корее вертолет упал в море: семь человек пропали без вести

На борту воздушного судна находились двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей

Фото: Yonhap

В Южной Кореи, недалеко от спорных с Японией островов Токто, потерпел крушение вертолет со спасателями. На борту находились семь человек, они пропали без вести, сообщает агентство Yonhap.

По данным издания, вертолет вылетел из Токто 31 октября около 23:26 по местному времени (16:26 по Киеву – ред.). Воздушное судно упало в воду. На момент крушения на борту вертолета находились двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей.

Фото: Yonhap

Сейчас к поискам пропавших задействовали военные корабли, вертолеты, несколько рыбацких лодок. Также планируют привлечь дайверов.

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Кроме того, известно, что пропавший вертолет изготовлен французской компанией Airbus Helicopters. Он мог перевозить до 28 пассажиров и летать в течение пяти часов со скоростью 250 км/ч.

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