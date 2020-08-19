У Лукашенко больше нет легитимности – глава европейской дипломатии

ЕС не признает результаты выборов в этой стране

У президента Беларуси Александра Лукашенко после прошедших в стране выборов "нет демократической легитимности". Об этом перед внеочередным видеосовещанием глав государств и правительств стран Евросоюза заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза объяснил, что белорусский президент не имеет демократической легитимности, поскольку ЕС не признал его победу на выборах.

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Напомним, 14 августа министры иностранных дел 27 стран ЕС провели видеоконференцию, на которой приняли решение начать разработку черного списка представителей руководства Беларуси, ответственных за полицейское насилие и за фальсификацию результатов выборов 9 августа. Всем фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС и их банковские активы в Евросоюзе подлежат замораживанию.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, которую протестующие считают реальным победителем выборов в Беларуси, записала видеообращение, в котором призвала власти Европейского Союза не признавать прошедшие в республике выборы.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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