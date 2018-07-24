Убийцы фигуриста из Казахстана признали свою вину

Один из них показал, куда спрятал нож после расправы

Двое подозреваемых в убийстве фигуриста из Казахстана Дениса Тена сознались в преступлении. Один из них признал, что он нанес спортсмену многочисленные ножевые ранения, а второй – спрятал орудие убийства после расправы. Об этом сообщил департамент внутренних дел Алма-Аты.

Сотрудникам правоохранительных органов показали, куда положили орудие преступления, также убийц опознали и очевидцы.

Как известно, Денис Тен скончался 19 июля от ножевых ранений. Медики Казахстана боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.Исполняющий обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы Алма-Аты Ержан Куттыгожин заявил, что 25-летний фигурист поступил в клинику в состоянии клинической смерти, ножевое ранение было нанесено в районе крупных кровеносных сосудов. По сообщению полиции, Тен был ранен в результате нападения автоворов, которых фигурист застиг при попытке кражи зеркал с его автомашины. Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по статье "Убийство".

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира-2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.