Убийство олимпийского фигуриста Тена: задержан третий подозреваемый
Еще одного фигуранта преступления подозревают в недонесении в полицию о нападении на бронзового призера Олимпиады
Правоохранительные органы Казахстана арестовали еще одного, третьего по счету, подозреваемого в причастности к убийству олимпийского призера Дениса Тена, заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Казахстана Марат Ахметжанов.
Как сообщает inform.kz, на каждого задержанного достаточно доказательств. На данный момент прокуратура проверяет их законность.
В связи с этим суд избрал им меру пресечения в виде ареста. По словам Ахметжанова, третьего фигуранта дела арестовали за недонесение. Его личные данные генпрокурор не раскрыл.
Остальным задержанным предъявлены обвинения в умышленном убийстве из корыстных побуждений и разбое.
Напомним, что один из подозреваемых в убийстве Тена признался в содеянном.
Как уже сообщалось, о подробностях трагедии рассказала министр здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова.