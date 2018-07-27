Убийство олимпийского фигуриста Тена: задержан третий подозреваемый

Сегодня, 09:59

Еще одного фигуранта преступления подозревают в недонесении в полицию о нападении на бронзового призера Олимпиады

Фото: AFP
Фото: AFP

Правоохранительные органы Казахстана арестовали еще одного, третьего по счету, подозреваемого в причастности к убийству олимпийского призера Дениса Тена, заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Казахстана Марат Ахметжанов.

Как сообщает inform.kz, на каждого задержанного достаточно доказательств. На данный момент прокуратура проверяет их законность.

В связи с этим суд избрал им меру пресечения в виде ареста. По словам Ахметжанова, третьего фигуранта дела арестовали за недонесение. Его личные данные генпрокурор не раскрыл.

Остальным задержанным предъявлены обвинения в умышленном убийстве из корыстных побуждений и разбое.

Напомним, что один из подозреваемых в убийстве Тена признался в содеянном.

Как уже сообщалось, о подробностях трагедии рассказала министр здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова.
криминал, Казахстан, убийство, Олимпиец

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