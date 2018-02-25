МИД подтвердил информацию о задержании подозреваемого в убийстве украинки в Египте

Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что местные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве украинки, которое произошло 21 февраля в городе Хургада. Об этом УНН сообщил начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич.

"Относительно гибели украинки, в Хургаде продолжаются следственные действия, подозреваемый задержан местной полицией", – сообщил Кирилич.

Напомним, 21 февраля в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны.

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