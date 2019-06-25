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Участники митинга в Тбилиси окружили здание парламента и спели гимн

25 июня, 00:19

Несколько тысяч демонстрантов с грузинскими флагами и фейерверками исполнили гимн

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze.

Демонстранты в Тбилиси окружили живой цепью здание парламента Грузии. Несколько тысяч демонстрантов, преимущественно молодежь, с грузинскими флагами и фейерверками исполнили гимн Грузии. По словам участников митинга, живая цепь вокруг парламента — это символический жест, призванный дать понять властям, что глава МВД Георгий Гахария, отставки которого они требуют, не сможет войти в здание и предстать перед депутатами с отчетом о разгоне митинга 20 июня. Точная дата выступления Гахария все еще уточняется.

В понедельник в митинге приняли участие многие известные общественные деятели, в том числе супруга экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили Мака Чичуа. На акции прозвучал гимн Евросоюза.

Как сообщали новости "Сегодня", президент РФ Владимир Путин с 8 июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией, подписав соответствующий указ. Кроме того, хозяин Кремля поручил правительству принять меры по возвращению россиян, которые временно находятся в Грузии, и рекомендовал туроператорам и турагентам во время действия запрета не продавать туда путевки. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан". Однако грузинские власти оригинально решили решить проблемы с иностранными отдыхающими – прибывшим в Грузию туристам подарят вино.

В свою очередь на днях грузинский лидер Саломе Зурабишвили ответила на запрет Путина для россиян ехать в Грузию. Она уверена, что россияне любят Грузию и не должны страдать от действий политиков РФ, и позвала их в гости.


Как сообщали новости "Сегодня", 20 июня вечером несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек. Позже стало известно, что число пострадавших резко выросло до 160 протестующих и 80 правоохранителей.

Из-за провокации делегации РФ спикер парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия и подал в отставку.

Поводом для народного недовольства послужил инцидент на Межпарламентской ассамблее православия – член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера. Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками. Читайте подробней, что известно о протестах в Грузии.


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Тег Россия, Грузия, протесты, акция, парламент, митинг, гимн, Тбилиси

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Источник:

ТАСС

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