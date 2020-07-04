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Ученые не исключают смерть от коронавируса еще 300 тысяч человек в Латинской Америке

4 июля, 00:35

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Жертвами COVID-19 стали уже более 121 тысячи латиноамериканцев

К 1 октября 2020 года в Латинской Америке число умерших от последствий заражения коронавирусом может увеличиться по меньшей мере на 300 тысяч.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на результаты исследования Вашингтонского университета.

Если прогноз станет реальностью, то общее число умерших за время пандемии коронавируса в Латинской Америке составит около 438 тысяч человек. Сейчас жертвами COVID-19 стали уже более 121 тысячи латиноамериканцев.

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До сентября каждый день в этой части света будет умирать около 3,5 тысячи пациентов с COVID-19. К тому же отмечается, что при несоблюдении защитных мер, например, норм социального дистанцирования, смертность может вырасти еще больше.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом среди стран Латинской Америки наблюдается в Бразилии, занимающей второе после США место в мире как по числу выявленных случаев COVID-19 (почти 1,5 млн), так и по числу умерших (более 61,5 тыс.). В прошлом месяце в бразильских городах начали снимать ограничения, связанные с коронавирусом, несмотря на рост числа заражений и смертей от COVID-19. На первом месте по числу регистрируемых заражений находится штат Сан-Паулу.

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Бразилия смерть коронавирус Латинская Америка

Источник: Интерфакс

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