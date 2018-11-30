"Уходящий" парламент Молдовы собрался напоследок отстранить Додона от должности президента

Спикер заявил, что считает "этого президента незаконным, даже если он обладает легитимностью"

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду попросил подготовить документы о порядке отстранения от должности президента страны Игоря Додона, предупредив его о возможности такого "сюрприза" еще до конца этого года.

"Парламент может принять такое решение в связи с вызывающим поведением президента, который в нарушение Конституции не промульгировал (не дал ход – ред.) пять законов, повторно принятых парламентом", – сказал Канду в пятницу на заседании парламента в день истечения полномочий законодательного органа власти.

Он пояснил, что, согласно 89-й статье Конституции, "в случае совершения деяний, которые нарушают положения Основного закона, президент может быть отстранен от должности парламентом (двумя третями голосов избранных депутатов – ред.)".

В то же время, ряд депутатов отметили, что 30 ноября истекает срок полномочий парламента, который был избран 30 ноября 2014 года.

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Канду возразил, что парламент после этой даты не имеет права принимать законы, но может принимать постановления. "Парламенту не придется принимать закон, чтобы отправить президента в отставку, поскольку это можно сделать решением законодательного органа", – заметил он.

Спикер заявил, что считает "этого президента незаконным, даже если он обладает легитимностью".

"Просим управление по вопросам права подготовить информационную записку о том, какова процедура и как составляется обращение в Конституционный суд по поводу отставки президента, чтобы на следующем заседании Постоянного бюро рассмотреть этот вопрос", – поручил Канду.

В конце заседания он заявил, что "парламент может преподнести сюрприз президенту еще до новогодних праздников".

"Если парламент нынешнего созыва уходит в историю, то стоит захватить с собой и президента. Может быть, с Новым годом народ будет поздравлять не президент, а и.о.президента", – подчеркнул Канду, намекая на себя.

Как сообщалось, из-за перманентных разногласий между президентом и премьер-министром Молдовы после парламентских выборов в стране может пройти конституционная реформа, после чего она перейдет к парламентской форме правления.

Напомним, что ранее Канду назначил двух новых министров, которых Додон отказывался утверждать на должностях, аргументируя это их несоответствием необходимым требованиям.

Как мы уже писали, это стало возможным после отстранения Додона от должности президента.

Данный прецедент уже не первый – аналогичным образом парламент Молдовы назначил и министра обороны в прошлом году.