Украина опять обошла Россию в рейтинге паспортов по безвизу

В рейтинге Global Passport Power Rank 2018 определили количество стран, которые украинцы смогут посетить без виз

Паспорт Украины улучшил свой показатель в рейтинге Global Passport Power Rank 2018, заняв 24 место по диапозону возможностей, которые предоставляет своему владельцу.

Так, украинский паспорт поднялся на шесть позиций в списке – с 30 в 2017 году до 24, говорится на сайте рейтинга стран, чьим гражданам не понадобятся визы в другие страны.

Согласно приведенным данным, обладатели украинского паспорта могут посещать без виз 90 различных стран мира, а еще в 41-м государстве они смогут получить визу по прибытии. При этом для визита в 67 стран украинцам придется оформить визу в посольстве или консульстве.

Возглавляет рейтинг Сингапур, чьим гражданам визы не понадобятся при визите (или им поставят их по прилету) в 166 стран. На одну страну от Сингапура отстают Германия, Люксембург, Нидерланды, Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Южная Корея и США.

В конце списка – Афганистан, Ирак и Пакистан. Гражданам этих стран без виз можно посещать только 30, 33 и 36 стран соответственно.

Россия в рейтинге от Украины отстает на 24 страны – без виз россиян ждут в 117 странах мира.

Напомним, что в апреле украинский паспорт попал в другой рейтинг, где занял 91 место.

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