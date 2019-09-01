Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике Абхазия

Больше всего в Абхазии туристов из России

Нелегальный туризм или отдых в непризнанной миром республике Абхазия. Украинцы с неподконтрольного Донбасса ездят туда целыми организованными турами. Но за такой отдых им может грозить тюрьма. Все детали в материале наших коллег, журналистов Радио Свобода.

Туристские туры – из оккупированного Донецка в непризнанную миром республику Абхазию. Такие объявления висят у набережной в Гагре. Виктория именно из Донецка. Впервые отдыхает в Абхазии, до этого ездила в аннексированный Крым.

"Так как достаток у нас не очень большой, то нас устроили цены, в первую очередь, на жилье, как бы здесь дешевле, чем в Крыму", – делится она.

Дончанка отдыхом в Абхазии довольна: здесь просторные пляжи и чистое море. на каждом шагу столовые, где питается большинство туристов.

Полпорции риса, солянка по-кавказски, компот, мясо по-французски, макароны, сырники со сметаной и кофе. Вот это вот все обойдется в 560 рублей, или 240 гривен.

В ресторанах цены выше, это один из самых известных – "Гагрипш". Но высокая цена не означает высокое качество. В блюде с сыром журналисты находят личинку.

Больше всего в Абхазии туристов из России. Их привлекают цены, которые ниже, чем в соседнем Сочи. Учительница Лариса отдыхает здесь с подругой. Каждые сутки тратит в пересчете 600 гривен.

Историк по специальности, Карина – летом зарабатывает экскурсиями. Говорит, часто от российских туристов чувствует надменность.

"И многократно даже бывает так, что, более того, туристы говорят, что обидно очень становится, когда говорят об этом, что вот: "Благодаря нам вы выжили, вы живете", – делится она.

Туристам, которые заезжают сюда со стороны российского Сочи – можно вычеркнуть из планов посещение Грузии. Ведь официальный Тбилиси считает Абхазию своей территорией, оккупированной Россией. И нарушителям грузинских законов грозит крупный штраф или даже лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы заявили о непризнании проведенных накануне "президентских выборов" в грузинском регионе Абхазия, оккупированном Россией.

Также в Министерстве иностранных дел Украины осудили проведение 25 августа "фейковых" выборов в оккупированном регионе Грузии Абхазии.

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