МИД Украины сделал заявление по "выборам президента" в Абхазии

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Украина не признает так называемых президентских выборов на территории Абхазии, которые проходят 25 августа.

"Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия", – говорится в официальном заявлении украинского Министерства иностранных дел.

Дипломаты подчеркнули, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия.

МИД Украины призвал Россию к уважению и неуклонному выполнению норм и принципов международного права и пересмотру решения о признании "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

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Как известно, 25 августа на территории самопровозглашенной Абхазии проходят "президентские выборы", в которых принимают участие девять кандидатов.

Стоит напомнить, что после военного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года Кремль признал независимость Абхазии, которую в Грузии называют оккупированной территорией. Кроме России, независимость Абхазии признают только Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

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Как сообщали новости "Сегодня", 20 июня несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек. Позже стало известно, что число пострадавших резко выросло до 160 протестующих и 80 правоохранителей. Позже к протестам присоединился бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступив у стен парламента. А тем временем в самом парламенте Грузии подрались депутаты.

Из-за провокации делегации РФ спикер парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия и подал в отставку.

Поводом для народного недовольства послужил инцидент на Межпарламентской ассамблее православия – член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера. Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками. Читайте подробней, что известно о протестах в Грузии.

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