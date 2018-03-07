В Генштабе ВСУ рассказали, сколько женщин–военных приняли участие в АТО

Сегодня, 15:59

За время проведения АТО 116 женщин были награждены государственными наградами, 4 из них – посмертно

Женщины-военные принимают участие в АТО. Фото: Минобороны
Женщины-военные принимают участие в АТО. Фото: Минобороны

В настоящее время статус участника боевых действий в Украине имеют около 7 тыс. женщин, 116 награждены государственными наградами, 4 из них – посмертно, сообщила представитель Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Инна Заворотько.

"Около 7 тыс. женщин-военнослужащих входили в состав сил и средств АТО на Донбассе и получили статус участника боевых действий. Это 3% от всего личного состава. За время проведения АТО 116 женщин были награждены государственными наградами, 4 из них – посмертно. Свыше 2 тыс. женщин награждены знаками отличия Минобороны и Генштаба", – сказала Заворотько на брифинге в среду в Киеве.

Представитель Генштаба ВСУ также отметила, что за предыдущий, 2017 год, на военную службу по контракту в ВСУ поступили свыше 3 тыс. украинок.

По ее словам, в ВСУ в настоящее время проходят военную службу более 24 тыс. женщин, из них на офицерских должностях более 3 тысяч. В ВСУ работает 31 тысяча женщин – сотрудниц ВСУ и госслужащих.

"Таким образом, общее количество женщин, которые работают и проходят службу в украинской армии, составляет около 56 тысяч лиц, это 22,4% от всего личного состава. Для сравнения во Франции, то это 22%, Канада – 15%, Испания – 14%, Великобритания – около 10%, Германия – 10%", – рассказала Заворотько.

Представитель Генштаба проинформировала, что количество представителей ВСУ женского пола в миротворческих миссиях ООН составляет 6,25% от общего количества украинских военнослужащих. В настоящее время проходят службу за границей две женщины-военнослужащие: в составе миссии ООН в ДР Конго и в Косово.

По словам Заворотько, на сегодня самое высокое звание, которое имеет женщина-военнослужащая – полковник, это звание имеют около 70 женщин в ВСУ.

Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины служат более 15 тыс. женщин. И тем не менее социологические исследования показывают, что женщин в украинской армии пока не воспринимают всерьез.

Ранее сообщалось, что украинки-военнослужащие удивили западную прессу фотографиями с Донбасса.
женщины, ВСУ, ато

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Источник:

Интерфакс-Украина

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