Украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана 2019-07-30T15:49:00+03:00 Другие страны Летчики миссии ООН доставили ученых, которые несколько часов проводили научные исследования

Украинские пилоты Миссии ООН в Конго, которые отправились в эту страну в прошлом году, доставили группу ученых на кратер крупнейшего вулкана Африки – Ньямлагира в Конго.

Задача была не из простых, ведь вулкан – действующий, а высота – 3 километра. Полету мешали сильный ветер и турбулентность, а саму посадку усложняли хрупкие слои застывшей вулканической лавы, которая прогибается под наименьшим весом. Но украинские миротворцы со всеми вызовами справились.

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Ученые провели на горе несколько часов. Им удалось зафиксировать увеличение уровня лавы в вулкане. После исследований Ми-8 забрал их и доставил на базу.

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Напомним, в прошлом году украинские миротворцы, выполняющие задачи в Конго, ударили из вооружения вертолетов Ми-24 по лагерю боевиков, которые перед этим атаковали миссию ООН – одна из пуль насквозь прошила жилое помещение украинского подразделения.

Мы также писали, что украинские миротворцы спасли в африканских джунглях другого миротворца из Малави, который миротворец из Малави потерял связь со своим подразделением во время боев.

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