Украинские туристы в очередной раз "застряли" в аэропорту Анталии

Украинские туристы в очередной раз не могут вылететь из Анталии и уже более четырех часов ждут свои рейсы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог и общественный деятель Виктор Таран.

"Вместе с пассажирами рейса 2162 ANDA сидим в аэропорту Анталии, хотя давно уже должны были отсюда вылететь. Что будет дальше неизвестно – представители компании @JoinUp исчезли с горизонта три часа назад. С тех пор никакой информации. Сидим, ожидаем, чем завершится путешествие домой", – написал Таран.

На сайте самой компании сообщается, что рейс должен был вылететь сегодня, 26 августа, в 12:00 и прибыть в Киев в 14:30. Указывается также статус этого рейса — "ожидается в 19:25".

Напомним, похожий случай был в июле, когда более 300 украинцев "застряли" в аэропорту Анталии и продолжительное время ждали свои рейсы.

Также несколько тысяч украинцев по неизвестным причинам не могли вылететь из Международного аэропорта "Киев" в сторону Анталии и Батуми. Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика.

Ранее украинцы не могли улететь из Туниса из-за долгов туроператора OASIS перед авиакомпанией Bravo Airways. Фирма два года не выполняла свои финансовые обязательства.