Украинского путешественника освободили из тюрьмы в Иране
После освобождения Сурин намерен продолжить свое кругосветное путешествие – сейчас он находится в Азербайджане
Украинского блогера-путешественника, которого ранее на этой неделе арестовали в Иране по подозрению в шпионаже, отпустили из тюрьмы и депортировали из страны.
Освободить Артемия Сурина помогало посольство Украины в Исламской Республике.
Задержали мужчину на второй день пребывания в стране, когда он снимал с дрона город Харанак. Украинский путешественник уверяет в том, что у него были все необходимые разрешения на беспилотник и съемку, поэтому иранских законов он не нарушал.
Сразу после выхода из тюрьмы Артемия дипломатическим автомобилем вывезли в Азербайджан. Украинец говорит, что свое кругосветное путешествие из-за случившегося прекращать не собирается.
"Кругосветное путешествие не отменяется. Сейчас я в Азербайджане, в пограничном городе Ленкорань. Найду попутку или автобус и направлюсь в сторону Баку. Я – свободный. Я еду домой", – сказал Артемий Суринов.
Напомним, в 2018 году Сурин, являющийся создателем и идеологом сообщества ONE LIFE, отправился в кругосветное путешествие, которое он решил совершить по строгим канонам лондонского Королевского географического общества и без авиаперелетов.
Мы также писали, что украинца приняли в члены почетного сообщества путешественников Yacht Club de Monaco и The Explorers Club.
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