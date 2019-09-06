Умер экс-президент Зимбабве, правивший страной почти 40 лет

Роберта Мугабе вынудили уйти с поста главы государства еще в 2017 году, а до недавнего времени он лечился

Роберт Мугабе / Фото: AFP

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе, который был вынужден покинуть свой пост в 2017 году после захвата власти армией. Он правил страной почти 40 лет.

Об этом сообщает BBC.

Смерть бывшего зимбабвийского лидера подтвердили члены его семьи. Он скончался в больнице Сингапура, где проходил лечение с апреля этого года. Ему было 95 лет.

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Отметим, что у власти он находился 37 лет: в 1980 году, когда Зимбабве получила независимость от Великобритании, он стал премьер-министром и начал править страной, после чего, в 1987 году, он отменил данную должность и стал президентом.

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре 2017 года его свергли с поста главы государства. Один из лидеров правящей партии ЗАНУ-П рассказывал, что свержение произошло из-за его жены, которая сумела узурпировать власть. Также отметили его преклонный возраст, который, по мнению местных политиков, не позволял Мугабе полноценно справляться с обязанностями.

Военные Зимбабве взяли под контроль государственную телерадиокомпанию ZBC. После этого генерал-майор армии Сибусисо Мойо обратился с обращением к народу страны. Он отметил, что военные на время перенимают на себя контроль в стране. Генерал сообщил, что президент страны жив и находится в безопасности.

Правящая партия Зимбабве выдвинула Мугабе ультиматум – ему дали 24 часа, чтобы подать в отставку или подвергнуться импичменту. При этом тысячи зимбабвийцев вышли на улицы, требуя, чтобы он ушел. В итоге он написал письмо в парламент Зимбабве о своем уходе с поста президента.

В июле 2018 года в Зимбабве прошли исторические выборы. Отстраненный диктатор был так обижен на однопартийцев, что призвал голосовать за оппозицию. Преемником Роберта Мугабе на посту президента стал Эммерсон Мнангагва.

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