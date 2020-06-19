Уносили на руках: в Минске ОМОН разогнал акцию протеста

В Минске силовики разогнали акцию протеста и задержали в пятницу в Минске несколько участников пикета по сбору подписей для выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии. Также были задержаны несколько журналистов, освещавших пикеты.

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Люди собрались в центре белорусской столицы на площади у здания Белгосфилармонии, где разместились столы со сборщиками подписей.

В очередь выстроилась из десятков людей. Это они назвали "цепью солидарности", ведь выражали свою солидарность с задержанными ранее несколькими участниками президентской кампании. Однако вскоре к собравшимся подошли сотрудники милиции и ОМОНа, которые заявили, что акция незаконная.

Они перекрыли выход из метро до филармонии, окружили площадь. Также они не давали журналистам снимать начавшиеся задержания участников пикета. Они задерживали людей и даже уносили для задержания.

Позже в числе задержанных оказались журналисты. На месте проведения пикета присутствовал замминистра внутренних дел Александр Барсуков. Силовики не стали объяснять причины задержания журналистов.

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Ранее в Минске прошел многочасовой пикет солидарности в поддержку альтернативных претендентов на президентский пост. Участники пикета выстроились в пятикилометровую очередь вдоль главной улицы Минска — проспекта Независимости. Автомобилисты поддерживали участников пикета сигналами машин.

Напомним, что президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. 19 июня — последний день для сбора подписей. Следующий этап — регистрация кандидатов в президенты — пройдет с 5 по 14 июля.

Видео: Reuters

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