Узбекистан возрождает Арал: пустыню превратят в сад

На месте некогда одного из самых крупных водоемов в мире могут появиться сад из слив, яблонь, абрикос, вишен и винограда

Узбекистан возрождает Арал: пустыню превратят в сад 2019-04-08T20:30:45+03:00 Другие страны На месте некогда одного из самых крупных водоемов в мире могут появиться сад из слив, яблонь, абрикос, вишен и винограда

В Узбекистане решили засадить деревьями пески Аральского моря, которое в прошлом году сняли с борта Международной космической станции. В середине прошлого века этот водоем считался одним из крупнейших в мире, но сейчас его площадь сократилась в десять раз, а вместо водной поверхности здесь песчаная пустыня.

Сплошной песок на десятки километров вокруг. Сложно поверить, что сто лет назад здесь было четвертое по величине озеро в мире. Из-за его размеров водоем называли даже не озером, а морем.

Исчезать на глазах Аральское море начало во второй половине XX века, когда СССР боролся за лидерство в выращивании хлопка и высвобождал земли под посевы, перекрыв плотиной реки Амударья и Сырдарья, которые питали Арал.

С середины прошлого века площадь Аральского моря уменьшилась в десять раз. Нынче бывшее морское дно – это мертвая зона, где иногда виднеются ржавые судна. Теперь эта местность – не море, а пустыня Аралкум.

Еще одна беда: пестициды и другие химикаты, осевшие на прежнем морском дне. Сейчас в почве столько соли, что она непригодна для сельского хозяйства. Пыльные бури разносят соль – и высушивают соседние районы. Чтобы укрепить почву, в Узбекистане пытаются ее озеленить.

"Более 500 тонн семян было собрано в декабре. И с помощью этих семян только за последние три месяца было засеяно 500 тыс. гектаров – раньше мы засевали 5-10 тыс. гектаров. До конца года планируется покрыть площадь около миллиона гектаров", – утверждает глава исполнительной агентства при Международном фонде спасения Аральского моря Вадим Соколов.

Пока в регионе работают одни студенты и высаживают в основном плодовые деревья.

"Наша главная цель – улучшить экологию в регионе. Студенты помогают сажать деревья. Сегодня, в частности, сажаем сливы, яблони, абрикосы, вишни, виноград", – объясняет декан факультета окружающей среды Каракалпакского государственного университета Якуб Мамедов.

Только в этом году правительство Узбекистана выделит на озеленение территорий 100 млрд сум, или более 300 млн гривен. Но и этого мало – чтобы оживить пустыню, нужно в пять раз больше.

Напомним, в прошлом году "Сегодня" побывали в столице Узбекистана Ташкенте. Более подробно о путешествии можно узнать в статье.

Также сообщалось о землетрясении магнитудой 4,7, которое произошло около казахстанско-узбекской границы - в 28 км к северо-западу от Ташкента.

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