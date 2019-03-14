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Границу Казахстана и Узбекистана всколыхнуло землетрясение

Сегодня, 00:31

Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км

Фото: Pixabay
Границу Казахстана и Узбекистана всколыхнуло землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/984/058/5c8984058e0b4.jpg Другие страны Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло около казахстанско-узбекской границы. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 17 км к западу от казахского города Сарыагаш и в 28 км к северо-западу от Ташкента. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Но пользователи сайта сейсмологического центра сообщают об ощутимых толчках землетрясения.

Напомним, что в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщили в сейсмологической службе обсерватории Гонконга.

Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Также ранее на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.

Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.

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Тег Казахстан, Узбекистан, землетрясение, границы, эпицентр

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Источник:

ТАСС

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