Границу Казахстана и Узбекистана всколыхнуло землетрясение
Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло около казахстанско-узбекской границы. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 17 км к западу от казахского города Сарыагаш и в 28 км к северо-западу от Ташкента. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Но пользователи сайта сейсмологического центра сообщают об ощутимых толчках землетрясения.
Напомним, что в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщили в сейсмологической службе обсерватории Гонконга.
Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
Также ранее на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.
Ранее извержение вулкана на Курилах сняли вблизи.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Границу Казахстана и Узбекистана всколыхнуло землетрясение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Возле Курильских островов произошло второе за несколько дней землетрясение
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в районе прилегающем к южной части Курил
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ Курил
Эпицентр находился в 64 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир