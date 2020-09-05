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"Узнаете свою работу?": женщины в Минске вышли на марш против силовиков (фото, видео)

5 сентября, 19:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Активистки просили не "охранять" их и требовали оставить в покое журналистов

В столице Беларуси Минске сегодня, 5 сентября, состоялся очередной "Женский марш". Как сообщают очевидцы в соцсетях, участницы этой акции протеста сначала собрались возле Комаровского рынка в центре города, позже колонна двинулась к главной улице Минска – проспекту Независимости.

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Женщины пришли на марш с плакатами, цветами и бело-красно-белыми флагами. По данным Tut.by, на плакатах было написано: "Что нужно для счастья? Чтобы он ушел", "Дорогу молодым", "Нейтралитет не позиция", "Синие жилеты — это не мишень. Оставьте в покое журналистов".

Кроме того, одна из женщин показывала омоновцам плакаты с фотографиями избитых в СИЗО людей, спрашивая: "Узнаете свою работу?".

/ Фото: Радио Свобода

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/ Фото: tut.by

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Среди протестующих, как говорят очевидцы, находилось немало силовиков в штатском. А у двух активисток состоялся разговор с человеком в балаклаве, который уверял их, что протестующим якобы нечего бояться, если они "не совершают ничего незаконного":

Также активистки кричали: "Нас не надо охранять!".

Как сообщают в соцсетях, во время марша активистки смогли толпой пройти по проезжей части, окружить несколько силовиков, которым в итоге пришлось ретироваться. Также девушки криками разогнали милицию, перегородившую им дорогу.

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Напомним, также сегодня, 5 сентября, на протесты в Минске выходили студенты и преподаватели. По последним данным белорусских СМИ, на этих акциях были задержаны 30 человек.

Также ранее "Сегодня" писали о "Плане победы" белорусских студентов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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