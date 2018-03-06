В аэропорту Бразилии похитили 5 миллионов долларов

Сегодня, 14:15

Преступники захватили самолет с ценным грузом на борту


Багаж с пятью миллионами долларов похитили в международном аэропорту бразильского города Кампинас.

Преступники обокрали самолет, который приземлился для загрузки. Транспортное средство направлялось в Цюрих.

По информации правоохранителей, операция была детально проработана. Воры были в аэропорту не более шести минут. И смогли покинуть его территорию незамеченными. До сих пор никого не задержали.

Напомним, недавно из офиса одной из компаний, расположенных в аэропорту Шарля-де-Голя в Париже бездомному удалось вынести 300 тысяч евро и спокойно покинуть аэропорт. Полиция начала расследование инцидента. Отмечается, что мужчина знаком полиции аэропорта, но после кражи он не появлялся в районе аэропорта Шарль-де-Голя. Полицейские говорят, что теперь бомж вряд ли там появится, поскольку потратит наличность на приобретение жилья, сменит внешний вид и, возможно, начнет новую жизнь в каком-нибудь из отдаленных регионов Франции.

Позже выяснилось, что полиция наконец поймала бездомного, он признал что вынес деньги.  Но когда его спросили, где награбленное, заявил офицерам, что его избили и ограбили, а большинство похищенной суммы – украли. Часть суммы он впрочем успел потратить и раздать друзьям. 
Бразилия, кража, аэропорт, самолет
Источник:

"Сегодня"

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