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В аэропорту Одессы ремонтируют самолет Каддафи

Сегодня, 10:43

Борт уже несколько месяцев находится в аэропорту

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net.

В международном аэропорту "Одесса" ремонтируют редчайший самолет Ан-74ТК-300Д, на котором летал ливийский диктатор Муммар Каддафи. Об этом сообщает "Думская".

Борт, который принадлежит Государству Ливия, уже несколько месяцев находится в аэропорту. Самолет ремонтируют в частных мастерских. Ан-74ТК-300Д, по заказу Каддафи, доставили в Ливию 23 апреля 2009 года.

В феврале 2011 года, во время операции международных сил против ливийского диктатора, самолет повредили осколками бомб, но уже к лету его отремонтировали. После убийства Каддафи борт использует международно признанное Правительство национального согласия. За десять лет эксплуатации самолет сменил несколько окрасок и обслуживался на харьковском заводе. Сейчас завод переживает сложное время, поэтому "ливиец" оказался на ремонте в Одессе.

Ранее мы писали о том, что рекорд самого большого самолета в мире, когда-либо поднимавшегося в воздух, был побит: модель Stratolaunch Model 351 успешно совершила демонстрационный полет. Летательный аппарат от компании Stratolaunch Systems покорил небо Калифорнии, взлетев с аэродрома в пустыне Мохаве.

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Тег Одесса, аэропорт, ремонт, самолет, каддафи

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