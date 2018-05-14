В аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета

На борту одного из них находились 236 человек, во втором – 217

В стамбульском аэропорту имени Ататюрка во время рулежки столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает AirTürkHaber.

Лайнер Airbus A330 авиакомпании из Южной Кореи Asiana зацепил крылом самолет A321, принадлежащий Turkish Airlines. На борту южнокорейского авиалайнера находились 236 человек, турецкого – 217. В результате инцидента никто не пострадал.

На видео с камеры наблюдения видно, как A330 врезается в стабилизатор турецкого самолета.

Напомним, ранее Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus со 168 пассажирами на борту в субботу после приземления съехал со взлетной полосы в аэропорту провинции Трабзон (Турция) и застрял на склоне над Черным морем.

Также из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.



