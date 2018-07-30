В аэропорту Тель-Авива экстренно сел самолет со 178 пассажирами

Причиной посадки была неполадка в одном из двигателей

В аэропорту имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива самолет авиакомпании WizzAir совершил экстренную посадку.

Такое решение приняли из-за неполадок в одном из двигателей. Лайнер Wizzair направлялся в Латвию. Всего на борту самолета находились 178 пассажиров. Издание отмечает, что экстренные службы аэропорта были приведены в режим повышенной готовности перед посадкой.

Также в Аргентине аварийно сел самолет, на борту которого находится глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Отмечается, что экипаж решил посадить самолет, поскольку в кабине было зафиксировано резкое снижение давления. В ходе инцидента никто не пострадал.

Добавим, что глава МВФ в минувшие выходные принимала участие в заседании министров финансов стран G20 в Буэнос-Айресе. После встречи она направлялась в США.

Напомним, 6 марта в Сирии разбился военно-транспортный самолет Ан-26, принадлежащий РФ. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Ранее пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе. В том крушении также никто не выжил



