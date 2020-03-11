Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

В Афганистан выпустят на волю тысячи заключенных талибов

11 марта, 03:07

Елена Вус

Процесс освобождения должен начаться в пятницу, 13 марта

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании ряда боевиков радикального движения Талибан в рамках выполнения соглашения, подписанного с США.

"Президент Гани подписал указ, который обеспечит освобождение заключенных талибов по случаю начала мирных переговоров между Афганистаном и талибами", — сообщил в Twitter представитель президента Афганистана Седик Седикки.

Согласно указу, освобожденные заключенные должны дать письменное обязательство не участвовать в боевых действиях.

Реклама

Согласно договоренности, Афганистан обязуется освободить до 5 тыс. задержанных сторонников движения Талибан.

В тренде
Космический корабль SpaceX пристыковался к МКС: видео

По информации телеканала TOLO News процесс освобождения должен начаться в пятницу, 13 марта. Подробности президентского указа будут оглашены 11 марта.

Напомним, 29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. Переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны начаться 10 марта. До начала межафганских переговоров в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Кроме того, в американском военном командовании подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана в соответствии с достигнутым с движением "Талибан" соглашением

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Афганистан США заключенные талибан мирное регулирование

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Турция сбила еще один сирийский самолет в Идлибе
Турция сбила еще один сирийский самолет в ИдлибеДругие страны
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцев
Эрдоган намекнул Макрону, что может отправить в Европу четыре миллиона беженцевДругие страны
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробностиСША
Турция начала военную операцию против Башара Асада в Сирии
Турция начала военную операцию против Башара Асада в СирииДругие страны
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекцииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...