В Афганистане боевики убили 16 работников частной строительной компании
Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были уничтожены
В Афганистане боевики напали на частную строительную компанию, расположенную недалеко от аэропорта провинции Нангархар. Об этом сообщает Tolo News.
По данным местных властей, около пяти часов утра по местному времени в районе Бехсод провинции пять боевиков напали на строительную компанию "EBE". Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были убиты.
Двое нападавших взорвали свои жилеты смертников, а трое других были убиты в столкновении с силами безопасности.
Как сообщается, 16 сотрудников строительной компании были убиты и девять других были ранены в результате нападения. Двое из раненых находятся в критическом состоянии, сказал он.
Во время операции по разминированию силы безопасности обезвредили автомобиль злоумышленников, в котором находилась взрывчатка.
Ни одна террористическая группа пока не взяла на себя ответственность за нападение.
Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.
Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.
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