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В Афганистане боевики убили 16 работников частной строительной компании

Сегодня, 15:14

Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были уничтожены

Фото: AFP
В Афганистане боевики убили 16 работников частной строительной компании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d8/332/5c45d833290a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d8/332/5c45d833290a8.jpg Другие страны Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были уничтожены

В Афганистане боевики напали на частную строительную компанию, расположенную недалеко от аэропорта провинции Нангархар. Об этом сообщает Tolo News.

По данным местных властей, около пяти часов утра по местному времени в районе Бехсод провинции пять боевиков напали на строительную компанию "EBE". Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были убиты.

Двое нападавших взорвали свои жилеты смертников, а трое других были убиты в столкновении с силами безопасности.

Как сообщается, 16 сотрудников строительной компании были убиты и девять других были ранены в результате нападения. Двое из раненых находятся в критическом состоянии, сказал он.

Во время операции по разминированию силы безопасности обезвредили автомобиль злоумышленников, в котором находилась взрывчатка.

Ни одна террористическая группа пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.

Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.

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Тег Афганистан, нападение, боевики

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