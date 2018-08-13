В Афганистане при атаке талибов погибли 17 военных и 25 получили ранения

Солдаты и офицеры из лагеря заявили, что они находятся в окружении, и если войска армий не будут отправлены к ним, все они будут убиты

По меньшей мере 17 солдат были убиты и еще 25 получили ранения в результате атаки террористической организации "Талибан" в районе Гормач провинции Фарьяб. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Tolo News.

"Талибы атаковали базу Афганской национальной армии, широко известную как "китайский лагерь", и заняли несколько опорных пунктов", – говорится в сообщении.

Солдаты и офицеры из лагеря заявили, что они находятся в окружении, и если войска армий не будут отправлены к ним, все они будут убиты.

В связи с этим чиновники провинции обвинили правительство в небрежности и заявили, что несмотря на призывы о помощи, отделы безопасности не предприняли никаких действий. По их словам, база находится в окружении уже несколько дней.

Также уже третий день идут тяжелые бои с талибами за город Газни. В армии Афганистана заявили, что город находится под угрозой краха, также заминирована главная магистраль.

Напомним, на востоке Афганистана два террориста-смертника подорвались в мечети во время молитвы. От взрыва погибли не менее 30 человек.

А 16 июня, прогремели взрывы во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в афганском городе Нангархар.

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с Талибаном.

Среди жертв были мирные граждане, афганские военные и члены Талибана. Кроме объявления о перемирии, они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.