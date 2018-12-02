В Афганистане при подготовке теракта подорвались 37 талибов

В городе Кандагар на юге Афганистана взорвался заминированный автомобиль, который боевики "Талибана" готовили для проведения теракта.

Как сообщает Anadolu, погибли 37 талибов.

Представитель администрации губернатора Кандагара Азиз Ахмет Азизи рассказал, что автомобиль взорвался в учебном лагере талибов в районе Маруф.

По словам Азизи, в результате взрыва также ранено большое число талибов.

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Ранее террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в зале свадебных торжеств в Кабуле, где в этот момент проходил праздник Мавлид ан-Наби, приуроченный ко дню рождения пророка. В результате происшествия количество жертв превысило 50 человек, ранения получили еще более 80.

Мы также писали, что в одной из провинций Афганистана ракета попала в дом, в котором проходило свадебное торжество.

Также 20 человек погибли после атаки смертника "Исламского государства" на севере Афганистана, в том числе командир "Талибана". Начальник провинциального совета Мухаммед Нур Рахман сообщил, что взрыв произошел в мечети, в то время, как там происходили похороны.