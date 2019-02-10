В Африке разбился вертолет ООН: погибли четыре миротворца
Вертолет потерпел крушение при заходе на посадку
В Африке разбился вертолет Временных сил ООН, который обеспечивал безопасность в регионе Абьей. В результате крушения воздушного судна погибли четыре человека. Вертолет разбился при посадке, причины крушения не установлены.
Абьей – территория с особым статусом, которая оспаривается Южным Суданом, но контролируется северным правительством. В настоящее время там размещены эфиопские миротворцы, действующие под эгидой ООН.
Южный Судан провозгласил независимость от Судана по итогам референдума в июле 2011 года после многолетней гражданской войны. Хартум, в свою очередь, признал новое государство. Однако между странами до сих пор остаются острые разногласия по поводу приграничных территорий.
Ранее вертолет с двумя миротворцами ООН разбился в Мали. Крушение произошло в северной части страны. Данных о жертвах и других деталях инцидента не сообщались. Представитель миссии ООН Ахмад Макайла подтвердил, что миротворцы на борту ударного вертолета Tiger были гражданами Германии.
Кроме того, 20 января произошла атака на лагерь миротворцев ООН в городе Агуельхок на севере Мали. В лагере живут преимущественно миротворцы из Чада. Сообщалось о восьмерых погибших.
В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло два человека, в том числе один миротворец. Еще десять человек пострадали.
Миротворцы ООН были направлены в Мали в 2012 году после того, как исламистские группировки взяли под свой контроль северные территории страны.
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