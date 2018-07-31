В Африке убиты трое россиян, среди них известные журналисты – СМИ

Сегодня, 19:09

Предварительная версия происшествия – вооруженное ограбление

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

В Центральноафриканской республике (ЦАР) убиты трое граждан России. Об этом сообщает AFP.

Были обнаружены три тела, погибших в результате насильственных действий, предположительно они являются гражданами России.

Посольство России в ЦАР сообщило, что двое убитых имели при себе пресс-карты "Известий".

Однако личных документов при погибших не было. Нет данных и о третьей жертве.

Тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибю в ночь на 31 июля. Предположительно, они убиты группой неизвестных вооруженных людей. 

Позже пресс-службе "Известий" сообщили, что их журналисты в последнее время не были на территории Центральноафриканской Республики.

"Ни один сотрудник "Известий" в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился. Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет", – сказали в пресс-службе.

Российские дипломаты выехали на опознание убитых, отметила представительница МИД Мария Захарова.

Gjp;t несколько человек подтвердили, что среди погибших был журналист Орхан Джемаль – главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и журналист Максим Шевченко
Россия, убийство, Африка, пресс-карта
Источник:

ТАСС

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