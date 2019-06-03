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В Албании прошла новая волна протестов

3 июня, 17:47

Активисты требовали отставки премьер-министра


В столице Албании Тиране на минувших выходных многотысячная толпа требовала отставки премьер-министра Эдди Рамы. Его подозревают в коррупции и в связях с криминальными кругами. Все это выдели журналисты "Сегодня".

В этот раз на площади перед парламентом собрались тысячи людей, а в небе – над площадью – десятки воздушных шаров. На всех были написаны две короткие буквы, которые с албанской переводятся как "иди". Мирными призывами протесты не ограничились: были и столкновения демонстрантов с полицией, и дымовые бомбы, и слезоточивый газ. Во время протестов пострадали 13 людей. 10 из них – стражи порядка, остальные – активисты.

Албанский премьер – уже осудил насилие. Действия протестующих осудили и в американском посольстве – призвали оппозицию начать диалог с властью.

Отметим, что протесты в Албании продолжаются еще с февраля. Оппозиция требует новых парламентских выборов и отставки главы правительства. Ведь занимающего пост премьер-министра с 2013 года Эдди Раму обвиняют в фальсификации результатов выборов и коррупции. Но это – не единственный упрек: Рама у власти уже седьмой год, но при этом его страна – одна среди самых бедных в Европе.

Напомним, не так давно в Тиране участники многотысячной акции протеста забросали офис главы правительства бутылками с горючей смесью.

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Тег Албания, протесты, пострадавшие, тирана

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