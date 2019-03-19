В Алеппо боевики обстреляли школьный автобус

В результате обстрела погибли двое детей, тяжело ранена сопровождавшая детей учительница

Фото: AFP

В Алеппо боевики обстреляли школьный автобус //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/15f/61b/5c915f61bd58b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/15f/61b/5c915f61bd58b.jpg 2019-03-19T23:30:00+02:00 Другие страны В результате обстрела погибли двое детей, тяжело ранена сопровождавшая детей учительница

Двое детей погибли в результате обстрела террористами школьного автобуса во вторник на северо-западе сирийского города Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По его данным, снайперский обстрел велся со стороны подконтрольной террористическим формированиям территории района Лерамун. "В результате обстрела был убит 12-летний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице", – сказал Купчишин на брифинге.

Он заявил, что "провокация боевиков направлена на дестабилизацию обстановки в идлибской зоне деэскалации и срыв действия соглашения о создании демилитаризованной зоны".

По его словам, в течение суток боевики обстреляли несколько населенных пунктов в идлибской зоне деэскалации.

Напомним, в результате теракта в Сирии погибли десятки людей в северо-западной провинции Идлиб. В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада. Среди погибших были мирные жители.

А тем временем, бойцы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) установили контроль над последним форпостом террористов группировки "Исламское государство" (ИГ) на востоке Сирии. Об этом сообщило НПО "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Согласно сообщению, курдские бойцы при поддержке ВВС Америки захватили населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком. Он был последним анклавом террористов ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Некоторые боевики все еще могут скрываться в подземных туннелях.

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