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В Антарктиде откалывается айсберг площадью вдвое больше, чем Киев

Сегодня, 02:18

Первая трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось

Фото: Pixabay
В Антарктиде откалывается айсберг площадью вдвое больше, чем Киев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f3f/14b/5c6f3f14b61a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f3f/14b/5c6f3f14b61a3.jpg Другие страны Первая трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось

На шельфовом леднике Бранта в Антарктиде появляются и увеличиваются трещины, что вскоре может привести к образованию огромного айсберга, размером более 1,7 тысячи кв км. Для сравнения, это площадь вдвое больше площади Киева. Об этом сообщили на сайте NASA.

Согласно информации, первая трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось и составляет 4 километра в год.

В 2016 году на леднике появилась еще одна трещина. 

Кроме того, NASA опубликовало сравнительное изображение места, где образовалась Геловинская трещина. Оно состоит из двух снимков датированных 30 января 1986 года и 23 января 2019 года.

Напомним, ученые показали на видео движение айсбергов в мировом океане.

Ранее от Гренландии откололся кусок в шесть километров. Огромные массы льда сползли в океан:

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Тег Антарктида, айсберг

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Источник:

УНИАН

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