В Антарктиде откалывается айсберг площадью вдвое больше, чем Киев
Первая трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось
На шельфовом леднике Бранта в Антарктиде появляются и увеличиваются трещины, что вскоре может привести к образованию огромного айсберга, размером более 1,7 тысячи кв км. Для сравнения, это площадь вдвое больше площади Киева. Об этом сообщили на сайте NASA.
Согласно информации, первая трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось и составляет 4 километра в год.
В 2016 году на леднике появилась еще одна трещина.
Кроме того, NASA опубликовало сравнительное изображение места, где образовалась Геловинская трещина. Оно состоит из двух снимков датированных 30 января 1986 года и 23 января 2019 года.
Напомним, ученые показали на видео движение айсбергов в мировом океане.
Ранее от Гренландии откололся кусок в шесть километров. Огромные массы льда сползли в океан:
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