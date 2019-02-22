В Антарктиде откалывается айсберг площадью вдвое больше, чем Киев

Первая трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось

Фото: Pixabay

В Антарктиде откалывается айсберг площадью вдвое больше, чем Киев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f3f/14b/5c6f3f14b61a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f3f/14b/5c6f3f14b61a3.jpg 2019-02-22T02:18:19+02:00 Другие страны Первая трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось

На шельфовом леднике Бранта в Антарктиде появляются и увеличиваются трещины, что вскоре может привести к образованию огромного айсберга, размером более 1,7 тысячи кв км. Для сравнения, это площадь вдвое больше площади Киева. Об этом сообщили на сайте NASA.

Согласно информации, первая трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось и составляет 4 километра в год.

В 2016 году на леднике появилась еще одна трещина.

Кроме того, NASA опубликовало сравнительное изображение места, где образовалась Геловинская трещина. Оно состоит из двух снимков датированных 30 января 1986 года и 23 января 2019 года.





Напомним, ученые показали на видео движение айсбергов в мировом океане.

Ранее от Гренландии откололся кусок в шесть километров. Огромные массы льда сползли в океан:

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