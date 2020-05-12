В Армении незаконно приобретенное имущество будут отбирать без решения суда

Президент республики Армения Армен Саркисян подписал закон, предусматривающий возможность конфискации незаконно приобретенного имущества без решения суда. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении. Министр юстиции Рустам Бадасян сказал, что закон предусматривает создание органа при прокуратуре и утверждение новых правил гражданского судопроизводства, которые позволят обоснованно расследовать и конфисковывать активы в пользу государства.

Имущество, приобретенное незаконно, подлежит конфискации, если гражданский суд установит после представления доказательств, что рыночная стоимость этого имущества превышает 102,8 тысячи долларов.

Администрация президента заявляет, что правительство оправдало принятие закона необходимостью повысить эффективность борьбы с преступностью. Во время обсуждения законопроекта многие общественные организации, иностранные инвесторы, представители юридического и делового мира и правозащитники выразили обеспокоенность тем, что закон противоречит конституции. Высказывались опасения по поводу возможных коррупционных рисков в правоохранительной сфере, а также возможного негативного воздействия, которое закон окажет на экономику, инвестиционный климат и финансовую стабильность.

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Администрация заверяет, что закон будет применяться в строгом соответствии с заявленными целями и исключительно для борьбы с преступлениями, представляющими высокую общественную опасность. Они подчеркивают, что закон затрагивает основные права человека и вмешательство в них, поэтому реализация закона предоставит соответствующие правовые гарантии для частной жизни и семейной жизни граждан и защиты личных данных.

В Украине также действует закон о конфискации незаконных активов. Напомним, в конце ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов" (№ 263-ІХ), который Верховная Рада приняла 31 октября.

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