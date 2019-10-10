В Австралии кенгуру атаковал парашютиста: курьезное видео

Животное успело нанести спортсмену только несколько ударов и убежать

/ Фото: Pixabay

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В Австралии, где ранее мужчине пришлось спасать собаку от дерзкого кенгуру, животное напало на приземлявшегося скайдайвера.

Об этом сообщает Drafts 2.0. в twitter.

В Австралии произошел курьезный случай с местным скайдайвером, который сумел снять это на видео. После успешного приземления на специальную площадку парашютист почувствовал себя в безопасности и уже был готов снимать оборудование, однако неожиданно увидел, как на него несется кенгуру.

Животное успело нанести спортсмену только несколько ударов и убежать, поэтому серьезных травм парашютист не получил.

Напомним, ранее австралийцев напугал мускулистый кенгуру-переросток. Кенгуру с невероятными накачанными формами был замечен в реке Маргарет западной части Австралии. Несколько фотографий появились в сети Facebook, после чего стали вирусными.

Ранее мы также сообщали, что в Харькове появилась парочка кенгуру Беннетта и самец рыжего кенгуру. Сумчатые гости переехали в региональный экопарк из частного зоопарка. Животные прошли все обязательные процедуры и сейчас осваиваются на новом месте.

Смотрите видео: первый выход малыша кенгуру из маминой сумки сняли в ровенском зоопарке

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