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В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото

28 июля, 15:58

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

При ближайшем рассмотрении ветеринары смогли определить вид мертвого создания

Океан продолжает выбрасывать на австралийское побережье необычные создания – ранее женщина нашла на берегу загадочных существ в форме яйца, а теперь на одном из популярных пляжей обнаружили тушу огромных размеров.

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Как сообщает Daily Mail, о трупе двухметрового существа первыми сообщили супруги Кэт и Том Рэмптон. Они нашли его 25 июля на юго-западном побережье штата Виктория.

Хотя создание на первый взгляд и похоже на пришельца, оно является морским жителем – это луна-рыба.

Рэмптоны признаются, что подобная находка их шокировала. Хотя, будучи ветеринарами, они утверждают, что подобные размеры для обыкновенной луны-рыбы не являются максимальными.

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Особи луны-рыбы действительно могут вырастать до 3 м в длину и 4,2 м в высоту, а весить – до 2,5 тонны. Но они считаются уязвимыми животными, то есть рискуют стать вымирающим видом. Это делает встречу человека с ними еще более редкой.

Напомним, в прошлом месяце на пляже Вонбойн в австралийском штате Новый Южный Уэльс обнаружили десятиметровый позвоночник неизвестного животного.

Мы также сообщали о массовом самоубийстве дельфинов на одном из архипелагов в Атлантическом океане.

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Австралия рыба океан существо

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