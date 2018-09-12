В Австралии нашли уникальные золотые самородки

Рудник, где обнаружились редкости, теперь находится под усиленным контролем

Уникальные золотые самородки нашли в Австралии. Вес одного из них составляет почти 75 килограммов чистого золота, второго – 50 килограммов. Эти "камни" продадут на аукционе как коллекционные предметы.

Обычно шахтеры в Австралии добывают только 2 грамма золота на тонну скальной породы.

"Люди все еще находят самородки на территории золотых приисков, но, как правило, они весят меньше нескольких унций", – сказал профессор Сэм Спиринг, директор Горной школы Университета Кертина в Западной Австралии.

По приблизительным оценкам, стоимость обоих уникальных самородков – не менее 5 млн долларов.

Рудник, где нашли самородки, уже находится под усиленным контролем.

Ранее сообщалось, что летом-2018 в Великобритании нашли самый большой золотой самородок за последние 500 лет. Получившийся слиток золота размером с мяч для гольфа весит почти 86 граммов.

Также на немецком острове Рюген 13-летний подросток нашел уникальный клад легендарного короля Харальда Первого Синезубого. Затем государственная археологическая служба инициировала раскопки, во время которых были найдены настоящие сокровища.