В Австралии открылся "балет для бабушек"

Занятия значительно улучшают самочувствие балерин – исчезли проблемы с давлением и больше не беспокоят суставы

В Австралии открылись занятия балетом для пожилых дам – участницам за 60 лет, но они не оставляют своих желаний.

Балерины утверждают, что сперва им было трудно, но зато теперь это весело.

К тому же занятия значительно улучшают их самочувствие – исчезли проблемы с давлением и больше не беспокоят суставы. А еще из плюсов – красивая походка.

Балерины преклонного возраста тренируются в студии, но не скрывают, что хотели бы выступать на публике.

Ранее мы уже писали о "Черном балете" из Лондона, где все танцовщицы темнокожие или азиатского происхождения.

Кроме того, в США набирают популярности балетные классы для бодибилдеров. Видео занятий культуристов в пачках появилось в Сети еще в 2016 году, но внимание к себе они привлекают до сих пор, активно собирая просмотры и комментарии пользователей.

Также мы писали популярный сериал "Острые козырьки", который может получить и полнометражное воплощение, став балетом. Соответствующим предложением его создателям поступило от национальной компании современного танца "Рамбер", которая просила дать разрешение на создание хореографического произведения на основе сюжетной канвы.