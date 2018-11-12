В Австралии открылся "балет для бабушек"

Сегодня, 01:34

Занятия значительно улучшают самочувствие балерин – исчезли проблемы с давлением и больше не беспокоят суставы


В Австралии открылись занятия балетом для пожилых дам – участницам за 60 лет, но они не оставляют своих желаний.

Балерины утверждают, что сперва им было трудно, но зато теперь это весело.

К тому же занятия значительно улучшают их самочувствие – исчезли проблемы с давлением и больше не беспокоят суставы. А еще из плюсов – красивая походка.

Балерины преклонного возраста тренируются в студии, но не скрывают, что хотели бы выступать на публике.

Ранее мы уже писали о "Черном балете" из Лондона, где все танцовщицы темнокожие или азиатского происхождения.

Кроме того, в США набирают популярности балетные классы для бодибилдеров. Видео занятий культуристов в пачках появилось в Сети еще в 2016 году, но внимание к себе они привлекают до сих пор, активно собирая просмотры и комментарии пользователей.

Также мы писали популярный сериал "Острые козырьки", который может получить и полнометражное воплощение, став балетом. Соответствующим предложением его создателям поступило от национальной компании современного танца "Рамбер", которая просила дать разрешение на создание хореографического произведения на основе сюжетной канвы.
Австралия, балет, танец, пожилые люди
Источник:

"Сегодня"

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