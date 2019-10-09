В Австралии перевернулся грузовик с пивом / Фото: Сегодня

В Австралии перевернулся грузовик, перевозивший крупную партию пива. Водитель не пострадал, но сотни банок с напитком раскатились по дороге, а чтобы их убрать – вызвали экскаватор.

При этом жестяная тара, падая на асфальт, повреждалась, а потому шоссе было буквально залито пенистым пивом. Местные жители отнеслись к инциденту спокойно: ни прохожие, ни водители не бросались подбирать банки, и испорченную партию спокойно убрали.

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Напомним, ранее в России, на юге Сахалина, местные жители бросились собирать рыбу, которая случайно высыпалась из грузовика – шофер не заметил, как во время движения раскрылся кузов и тушки выпадали прямо на трассу.

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Другие водители, пассажиры и прохожие решили не терять выпавшего шанса – люди останавливались на обочине и ходили с пакетами в поисках лучших рыбин. То, чего не собрали, сгреб с дороги бульдозер.

Также мы писали о том, как 73-летний российский пенсионер в Воронежском водохранилище поймал странную рыбу с человеческими зубами. Как выяснилось позже, это черный паку – вид рыбы, относящийся к семейству пираньевых.

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