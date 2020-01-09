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В Багдаде снова обстреляли посольство США

9 января, 00:03

В результате обстрела нанесен материальный ущерб, пострадавших нет

Видео: Reuters

Две ракеты были выпущены 8 января по "зеленой зоне" Багдада, где расположены посольства иностранных государств и иракские государственные учреждения. Об этом сообщил телеканал "Аль-Багдадия" со ссылкой на силовые структуры Ирака.

Одна из ракет упала на улице недалеко от посольства США, отмечает телеканал, вторая попала в строящееся здание правительственного комплекса. В результате обстрела нанесен материальный ущерб, пострадавших нет. В небо над столицей подняты американские вертолеты, которые барражируют над подвергшимся атаке районом.

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Напомним, что 8 января в Пентагоне подтвердили, что Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль, на которых, кроме американских войск, дислоцированы также солдаты международной коалиции.

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Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео

В то же время, по данным военного командования Ирака, в общей сложности Иран выпустил 22 ракеты: пять по базе Эрбиль и 17 – по Айн-аль-Асад, две из которых не разорвались.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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Ирак США ракета багдад вертолеты посольство США

Источник: ТАСС

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