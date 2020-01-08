Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео

/ Фото: Reuters

В ночь на 8 января 2020 года Ирак атаковал две американские базы в Ираке.

"Сегодня" собрали все подробности, фото и видео об этом инциденте.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

04:52 В Twitter убитого Сулеймани появилась воинственная надпись. Слоган написан на английском языке на фоне портрета Сулеймани в военной форме.

Реклама

04:31 "Стражи исламской революции" назвали Израиль соучастником убийства Сулеймани. "Мы никоим образом не рассматриваем Израиль отдельно от США", – говорится в сообщении.

Касем Сулеймани. Фото: Mehdi Bolourian/REUTERS

В тренде Стихийные бедствия и новая валюта: главные события недели в мире

03:43 По сообщению СМИ, несколько иракцев пострадали на авиабазе Айн аль-Асад в результате ракетного удара, произведенного со стороны Ирана. Несколько американских самолетов уничтожено в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака, где дислоцированы войска США. Пентагон пока не подтверждает эту информацию.

03:24 Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам. Об этом сообщило агентство Тасним. Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Точное место новой атаки не сообщается.

Видео: Reuters

03:00 Президент США Дональд Трамп отслеживает ситуацию с атаками на американские базы в Ираке вместе с командой по национальной безопасности. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. Президент США Дональд Трамп и его ключевые министры и помощники собрались экстренное совещание в связи с ракетным ударом Ирана по ряду военных баз в Ираке, на которых размещаются американские военнослужащие.

Видео: Reuters

02:44 Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двумя используемым Соединенными Штатами военным базам в Ираке. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Видео: Reuters

"Приблизительно в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и направлены по меньшей мере на две иракские военные базы, на которых размещается американский и коалиционный персонал — Айн аль-Асад и Эрбиль", — отмечается в заявлении Хоффмана.

Уточняется, что военное ведомство США оценивает последствия случившегося.

02:07 Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана —Ред. ) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Иран запустил ракеты класса "земля-земля" по военной базе в иракском Айн-аль-Асаде. Об этом сообщило агентство Associated Press. Операции дали имя "Мученик Сулеймани".

Видео: Press TV

01:46 Девять ракет выпущены по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама