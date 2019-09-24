В Багдаде возле посольства США произошло два взрыва – СМИ

Сообщений о жертвах или пострадавших к настоящему моменту не поступало

/ Фото: Pixabay

Две ракеты упали возле посольства США в укрепленной "зеленой зоне" иракской столицы.

Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По их данным, сообщений о жертвах или пострадавших к настоящему моменту не поступало. Из-за падения ракет возле американского посольства сработала сирена воздушной тревоги.

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Уточняется, что о падении ракет в "зеленой зоне" заявил сотрудник иракской полиции, в то время как в иранских службах безопасности утверждают, что снаряды упали в непосредственной близости от "зеленой зоны" и не причинили серьезного ущерба.

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Между тем, Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз в регионе, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами". Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Госдепа. Согласно документу, Ираку присвоен четвертый, самый высокий уровень опасности.

Напомним, что в марте Госдепартамент США подтвердил в среду решение вновь вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана.

Мы также писали, что в конце прошлого года американский президент Дональд Трамп без предупреждения прилетел в эту ближневосточную страну.

Ответственность за атаку на данный момент не взяла на себя ни одна группировка.

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