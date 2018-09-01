В Баварии горит нефтеперерабатывающий завод: пострадали шесть человек

В Баварии в ночь на субботу, 1 сентября, вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в баварском Фобурге-на-Дунае вблизи города Ингольштадт. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря полицейского управления Верхней Баварии.

В местной полиции сначала заявили о взрыве на НПЗ, затем пожар охватил хранилища сжиженного газа и бензина. На данный момент неизвестно, затронул ли пожар газотурбинную электростанцию НПЗ Bayernoil.

На месте происшествия работают около 200 пожарных. По первым данным, пострадали шесть человек. Трое из них с ожогами различной тяжести направлены в больницы.

Для жителей Фобурга опасности не существует, уверяют в полиции. Тем не менее, 1,8 тыс. человек из предосторожности было срочно эвакуировано. Жителям окрестных населенных пунктов предписано не открывать окна в домах.

Экологические службы предупреждают об опасности распространения дыма от пожара в радиусе 20 километров от нефтеперерабатывающего завода. Полиция оцепила территорию предприятия, в частности, для того, чтобы не допустить туда посторонних.

Напомним, в Иране также горел крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. К месту происшествия были стянуты все спасательные службы региона.

Ранее в Индии загорелся НПЗ в Мумбаи. Пострадало более 20 человек. Одновременно с места инцидента доносились звуки нескольких взрывов.

Также пожар произошел на самом крупном в Венесуле нефтеперерабатывающем заводе Amuay. Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.