В Беларуси задерживают участников протестов против объединения с Россией

/ Фото: tut.by

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В Беларуси милиция вызывает активистов, которые 7 и 8 декабря принимали участие в митингах против интеграции Беларуси с Россией. Троих человек задержали на 15 суток. Об этом сайту "Сегодня" рассказала Светлана Коваленко, активистка Объединенной гражданской партии.

"Вчера (19 декабря – Ред.) мне позвонили из милиции и попросили явиться в участок. Милиционер сказал, что у них есть информация, что я 7 и 8 декабря участвовала в акциях. Он хотел, чтобы я написала объяснительную. Я сказала, что это вранье, он растерялся и бросил трубку. Я действительно 8 декабря была дома. Вчера много кому звонили: кому-то звонили из-за акций 7 и 8 декабря, а кому-то для профилактики, чтобы не допустить участия в акциях 20 декабря", – рассказала Светлана Коваленко.

По словам Светланы, милиция начала составлять протоколы еще 13 декабря. Правоохранители активизировались из-за запланированной на сегодня, 20 декабря, очередной акции протеста в Минске.

Также в этот день в Минске анонсирован митинг в поддержку интеграции Беларуси и России.

Напомним, Беларусь и Россия планируют создать в рамках так называемого Союзного государства общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство.

О том, как в Минске протестовали против объединения, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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