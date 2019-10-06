Белорусы против поглощения Беларуси Россией: в Минске прошел протест

Из-за возможного слияния двух государств в одно Лукашенко обвинили в "торговле" страной

/ Фото: Flickr

В центре Минска состоялась акция протеста, участники которой кричали лозунги в том числе и против интеграции Беларуси и России.

Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода".

Демонстрацию организовал 6 октября местный оппозиционер и лидер Белорусской социал-демократической партии ("Народная грамада") Николай Статкевич. Он обвинил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что он "торгует" страной.

Принимали участие в акции и другие оппозиционные политические силы, в частности лидер Белорусской христианской партии Павел Северинец, а также председатели движения "Вместе" Елена Толстая и Вячеслав Сивчик.

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Оппозиционеры призвали неравнодушных граждан выходить на протесты, напомнив о том, что 8 декабря президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин могут подписать интеграционные соглашения между Беларусью и Россией.

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Кроме того, в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Беларуси 17 ноября, участники избирательной кампании от "Народной громады" сожгли свои удостоверения, выданные ЦИК, назвав избирательный процесс "цирком".

Участие в митинге принимали около ста человек.

Напомним, что согласно опросам, жители России хотели бы видеть Беларусь дружеской, но независимой странойи не особо поддерживают идею интеграции двух государств.

Мы также писали, что ранее Лукашенко оценил возможность перехода России и Беларуси на общую валюту, сказав, что это не должен быть российский рубль.

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