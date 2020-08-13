В Беларуси известный IT-специалист предложил силовикам деньги

Известный белорусский IT-специалист обратился к беларусским силовикам.
Об этом он написал в Instagram.
"Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите – я помогу. Также обращаюсь к другим предпринимателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой инициативе. Вместе мы сможем убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан. Если проблема в деньгах/кредитах, мы можем ее решить. Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем", – говорится в сообщении.
Привет! Я тот самый милый Микита из Беларуси, которого Вы, возможно видели у @yurydud. Обращаюсь к Беларуским силовикам. Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите – я помогу. Также обращаюсь к другим предпринимателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой инициативе. Вместе мы сможем убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан. Если проблема в деньгах/кредитах, мы можем ее решить. Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем.
Также открытое письмо к государственным органам составили основатели, руководители, а также сотрудники белорусских ИТ-компаний. Об этом сообщает Dev.by.
В нем призывают:
- Остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц.
- Освободить всех политзаключенных и задержанных.
- Провести новые прозрачные выборы президента Республики Беларусь.
- Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации.
Напомним, в Беларуси четвертый день продолжаются протесты: по всей стране блокируют дороги.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
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