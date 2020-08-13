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В Беларуси известный IT-специалист предложил силовикам деньги

13 августа, 00:45

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Он считает, что можно убедить ОМОН не бить женщин, детей и сограждан

Известный белорусский IT-специалист обратился к беларусским силовикам.

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Об этом он написал в Instagram.

"Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите – я помогу. Также обращаюсь к другим предпринимателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой инициативе. Вместе мы сможем убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан. Если проблема в деньгах/кредитах, мы можем ее решить. Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем", – говорится в сообщении.

Привет! Я тот самый милый Микита из Беларуси, которого Вы, возможно видели у @yurydud. Обращаюсь к Беларуским силовикам. Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите – я помогу. Также обращаюсь к другим предпринимателям. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой инициативе. Вместе мы сможем убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан. Если проблема в деньгах/кредитах, мы можем ее решить. Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем.

Допис, поширений mikitamikado (@mikitamikado)

Также открытое письмо к государственным органам составили основатели, руководители, а также сотрудники белорусских ИТ-компаний. Об этом сообщает Dev.by.

В нем призывают:

  • Остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц.
  • Освободить всех политзаключенных и задержанных.
  • Провести новые прозрачные выборы президента Республики Беларусь.
  • Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации.
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Напомним, в Беларуси четвертый день продолжаются протесты: по всей стране блокируют дороги.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь омон силовики обращение ИТ-технологии

Источник: Сегодня

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